Congo-Kinshasa: Archevêché de Kinshasa - La succession du cardinal Laurent Monsengwo en marche

Mgr Fridolin Ambongo est né le 24 janvier 1960, à Boto. Président de la commission Justice et paix en RDC, il a aussi dirigé la Commission épiscopale pour les ressources naturelles de l'épiscopat. Il fait partie des voix qui pèsent fortement dans l'épiscopat congolais et se fait remarquer par son franc-parler.

D'après eux, le pape qui est resté constant dans ses prises de position vis-à-vis de Kinshasa sur fond de condamnation du moindre égarement des autorités, cherche plutôt à accentuer la pression en misant sur un évêque réputé proche de l'opposition radicale. En effet, susurre-t-on dans les milieux politiques, le nouvel archevêque coadjuteur de Kinshasa a toujours développé un discours tranchant défendant les thèses de l'opposition. « On s'attend à des envolées oratoires des plus violentes tant il n'a jamais fait mystère de son appartenance à l'opposition radicale », a lancé, avec regret, le secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais unis, parti proche de la majorité.

En effet, d'après les us de l'Église catholique romaine, l'évêque qui atteint 75 ans d'âge dépose une lettre de démission et prend son éméritat dès que son successeur est installé. Le cardinal Monsengwo se trouvant dans ce cas de figure, devrait naturellement rendre le tablier au profit de son adjoint, quitte à ce que sa démission reçoive le quitus du pape et du collège de neuf cardinaux qui aident le successeur de saint Pierre dans le gouvernement universel de l'Église catholique romaine.

Selon les us de l'Église catholique romaine, l'évêque du diocèse de Mbandaka, Mgr Fridolin Ambongo Besungu, se trouve d'ores et déjà en pole position pour succéder à l'actuel archevêque de la ville capitale.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.