Congo-Brazzaville: Formation des sportifs - Le sujet préoccupe Hugues Ngouélondélé

Les deux personnalités ont, par ailleurs, évoqué les préparatifs de la commission mixte Congo-Sénégal, en s'appuyant notamment sur le projet de la convention. Pour l'ambassadeur du Sénégal au Congo, les échanges ont porté sur la possibilité d'élargir ce projet à d'autres disciplines. «La convention parle de l'athlétisme et le handball et nous souhaitons aller au- delà, même au niveau de la conception dans le domaine sportif, parce que la formation est extrêmement importante . Ce n'est pas seulement ceux qui sont sur le terrain, mais même les managers du sport ont besoin d'être formés », a-t-elle déclaré. « Nous avons des centres d'une certaine dimension qui forment les managers, les instructeurs et les cadres sportifs qui ont en charge la gestion du sport dans notre pays à différent niveau. Et nous voulions profiter de cette occasion pour que le Sénégal puisse offrir au Congo des places pour ces cadres sportifs pour qu'ils viennent subir des formations au même titre que les cadres sénégalais qui se forment dans ce centre pour que le Congo puisse en bénéficier à tous les niveaux », a conclu Batoura Kane Niang.

Batoura Kane Niang a précisé, à sa sortie de l'audience, que son pays dispose en plus de plusieurs centres de formation de très haut niveau, des centres de formation des professeurs d'éducation physique et aussi des écoles de football. Elle invite les autorités congolaises à se rendre dans son pays pour approfondir leurs connaissances dans ce domaine, tout en permettant aussi à la partie sénégalaise de tirer profit de l'expérience congolaise dans la construction des infrastructures.

