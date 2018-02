Congo-Brazzaville: Zone de recherche de Loudima - Le nouveau directeur installé dans ses fonctions

La passation de service entre César Raoul Kimpolo et son successeur, Lambert Mounzeo, a eu lieu, le 3 février, en présence de Jean-Claude Boukono, directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique.

La zone de recherche de Loudima, dans la Bouenza, est une des composantes de la direction générale de l'Institut de recherche agronomique (IRA). Le ministère de tutelle veut lui redonner son lustre d'autrefois par l'utilisation des nouvelles technologies, des semences améliorées et des terres adaptées. « Nous devons nous rapprocher du message du président de la République sur l'état de la nation devant le parlement réuni en congrès, le 30 décembre. Dans son discours, il rappelait le rôle primordial que doit jouer l'agriculture congolaise dans la diversification de l'économie nationale », a dit Jean-Claude Boukono, rappelant les orientations de Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique.

La recherche scientifique sera d'un grand apport dans l'optique d'une agriculture moderne et performante. « Donc, le rôle du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, particulièrement de l'IRA, est très déterminant. La zone de recherche de Loudima va redevenir un pôle de recherche par excellence, grâce à la dextérité et au pragmatisme du ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou qui a réussi à insérer la République du Congo dans une dynamique régionale, à travers le projet régional de transformation de l'agriculture en Afrique de l'est et centre. Le centre de recherche de Loudima a été donc choisi pour héberger ce projet. », a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : « Le ministre s'est engagé à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des chercheurs ».

La zone de recherche de Loudima, un des fleurons de la recherche agronomique au Congo à l'époque, compte des laboratoires de recherche, des unités, des équipes et stations de recherche ainsi que différents services spécialisés. Ainsi, en prenant ses fonctions, Lambert Mounzeo compte sur l' ensemble des agents pour relancer et dynamiser la recherche à Loudima.