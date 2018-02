Ile Maurice: Pèlerinage du Maha Shivaratree - Les mesures prises pour atténuer la congestion routière

«Grand-Bassin, sa mem plas ki ena pli gran congestion, kot dimoun atann des heures et des heures. Nu pou get sa bann problem la et tir leson kinn arivé dan le pasé e nou amelioré.» Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a fait part des mesures prises pour s'attaquer au problème de congestion routière à Grand-Bassin dans le cadre du pèlerinage du Maha Shivaratree. Déjà une nouvelle route a été inaugurée ce mercredi 7 février 2018.

Il s'agit de La Brasserie-La Marie Link Road. Elle permet de contourner une partie de la route de La Brasserie et de celle de La Marie. Un pont à La Marie a aussi été agrandi pour permettre aux piétons de l'utiliser. Ces deux projets infrastructurels de la Road Development Authority ont coûté Rs 19,9 millions. Ils ont été réalisés en deux mois sous la supervision de l'ingénieur Patrice Ahtion.

Un by-pass entre Bois-Chéri et La Flora

Les autorités ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, Nando Bodha, annonce pour l'année prochaine une route de contournement entre Bois-Chéri et La Flora.

45 000 véhicules à Grand-Bassin pour le pèlerinage

Il faut dire que les véhicules affluent à Grand-Bassin durant le pèlerinage du Maha Shivaratree. Nando Bodha souligne que 4 000 véhicules sont attendus à Grand-Bassin jeudi ; 10 000 vendredi ; et 12 000 durant le week-end entre autres. Au total, la police prévoit que 45 000 véhicules rallieront Grand-Bassin durant le pèlerinage.

«Nu bisin kav gere sa. Nu pu travay lor sa deviation Caudan la pu pa afecter pelerin. En tan ki pelerin, nu facilit lavi lezot pelerin. Nu pu travay bientot lor la route La Vigie pu ale Flic-en-Flac. Li pou komansé lané prosenn», fait ressortir le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun.

À Pravind Jugnauth d'apporter une nuance. «Ce n'est pas seulement dans le contexte de Maha Shivaratree. C'est une amélioration des infrastructures de notre pays. Li pu tou dimun ki passe dan sa simin la. Habitant lendroit ki pu servi sa ban facilites la tous les jours», insiste-t-il en parlant de la route fraîchement inaugurée.

«Wifi disponib gratuitement a Grand-Bassin.»

Et de marteler : «Moi avec Nando determiner pu amene amelioration pu decongestion la route. Nu le continier soulage usagers de la route.»

Aux pèlerins, le Premier ministre assure qu'ils auront des facilités. «Nu pane sanz oken organisation pu Grand-Bassin. Zot pu gagn zot ban facilites, zot la tente.» Il ajoute que d'importants projets routiers connecteront l'Ouest et le Sud sans passer par Quatre-Bornes ni Vacoas. «Nu pu modernise Moris et continuer facilite la vie de ban Morisyens. Wifi disponib gratuitement a Grand-Bassin. Nu in develop aps my.t weather. Ou pu truver ki kantite utile sa pu servi zot.»

Pravind Jugnauth profite de l'occasion pour critiquer ses prédécesseurs. «Certains p coser zot pu pren ban decisions ki bisin. Sa ban mem dimun la trwa mandats ti la. Zot pann gagn létemps fer ceci cela... »