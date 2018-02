Ile Maurice: Le groupe Beachcomber réalise des profits trimestriels de Rs 483 millions

S'agissant du projet aux Salines, le groupe a soumis sa demande d'Environmental Impact Assessment pour la construction d'un hôtel 4-étoiles de 274 chambres et 60 Beachcomber branded appartments, qui seront vendus sous l'Invest Hotel Scheme. Les consultations sont en cours avec les principales parties prenantes à Rivière-Noire, et avec les autorités concernées, afin d'assurer que ce projet apporte des bénéfices significatifs à la population locale.

Ces résultats sont attribuables à l'augmentation de 12% du Average Room Rate, qui résulte principalement d'un euro plus fort, et des augmentations tarifaires en vigueur depuis novembre 2017. Pour le premier trimestre, le taux d'occupation des hôtels du groupe à Maurice est de 78%, comparé à 80% l'année dernière. Le Fairmont Royal Palm Marrakech a enregistré un taux d'occupation de 51%, contre 50% l'année dernière.

Quant au chiffre d'affaires du groupe pour la même période, il était similaire à celui de la même période en 2016 et cela malgré la fermeture de Sainte Anne Resort depuis septembre 2017. Les profits opérationnels, eux, ont progressé de 9% alors que l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation), a enregistré une augmentation de 7%, pour atteindre Rs 994 millions.

