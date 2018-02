Comores: Développement du pays - Les assises nationales font le plein

A Moroni, les séances plénières des assises nationales suscitent un véritable intérêt faisant chaque jour salle comble. Mercredi, on y abordait la gouvernance économique et financière. Opérateurs économiques du pays, investisseurs de la diaspora et représentants de l'île de Mayotte étaient présents et particulièrement intéressés par les recommandations issues des consultations citoyennes pour le développement économique du pays.

Les recommandations présentées ont animé le débat. Loin d'être d'accord sur tout mais satisfait de la possibilité offerte, Irchad Abdallah, président du patronat, a souligné l'importance de participer : pour lui, il s'agit « d'amender, du moins de compléter, ce qui a été préconisé et proposé par les experts afin de parfaire le document. »

« Par exemple, quand on parle de créer un consortium d'Etat en charge d'importer les produits de première nécessité, ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, l'Etat se concentre sur ses missions régaliennes. Mais je suis très optimiste dans l'ensemble parce que le dialogue est là, la contradiction est acceptée. »

« On veut assister aux assises pour écouter et donner certaines idées »

Cet axe pour le développement économique a également particulièrement intéressé les membres de la délégation de Mayotte. Pour Mahene Wirdane, ce sera la seule clé qui fermera la porte de l'émigration massive : « Pour moi, les Comoriens sont les gens qui sont nés dans les quatre îles. On veut assister aux assises pour écouter et donner certaines idées. Ce sont des mesures qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs, qui peuvent aider des commerçants, qui peuvent aider beaucoup de personnes à créer une entreprise comme les autres. A ce moment-là, ça va réduire [le nombre] de gens qui veulent sortir et quitter les Comores pour aller à Mayotte. »

Plus d'une vingtaine de Mahorais sont venus assister aux assises, une victoire en soi pour les organisateurs et la population comorienne.