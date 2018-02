Afrique: Rencontre de chefs d'Etat à Niamey

De retour de Niamey, la capitale du Niger, où il a pris part, les 6 et 7 février 2018, à la 4e conférence du G5 Sahel et à la 18e du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a fait le point de sa mission aux journalistes, à l'aéroport international de Ouagadougou.

Après le Niger qui a abrité les travaux de la 4e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement du G5-Sahel, le mardi 6 février 2018, à Niamey, c'est Ouagadougou qui va accueillir la 5e rencontre l'an prochain. Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, de retour de cette mission, a confirmé l'information, dans l'après-midi du mercredi 7 février 2018, à Ouagadougou. Pour lui, l'objectif de la conférence du G5 Sahel a été de faire le point sur les activités de l'organisation, notamment les ressources qui ont été mobilisées et la prochaine réunion qui aura lieu le 23 février 2018 à Bruxelles, en Belgique, autour de la mobilisation des ressources humaines, financières et des questions relatives au développement. « Nous avons examiné des questions qui se rapportent aux programmes prioritaires d'investissement du G5-Sahel. Au regard des observations, nous avons pris un certain nombre de décisions.

Au nombre desquelles, le changement à la tête du secrétariat permanent du G5-Sahel, désormais assumé par le Nigérien, Maman Sambo Sidikou. Nous avons décidé aussi que l'ensemble des financements et des opérations de contacts extérieurs du G5-Sahel seront maintenant assumés par le secrétariat permanent », a-t-il confié à la presse. Une autre décision a été la mise en place d'un fonds fiduciaire qui sera chargé de recueillir l'ensemble des financements venant des différents bailleurs de fonds.

Ce fonds, a indiqué le président du Faso, va bénéficier de l'appui technique de l'Union africaine pour que sur le plan de la transparence et de la gestion, il n'y ait pas de doute. «Nous avons également donné des instructions aux différents ministres des finances pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les fonds destinés au financement de la force et ceux de l'alliance qui visent à soutenir des programmes qui sont déjà en cours dans les zones du Sahel », a précisé Roch Marc Christian Kaboré. Il a informé que le G5-Sahel a reçu des demandes de participation en tant que membres observateurs, mais elles ont été refusées. « Parce que statutairement, nos textes ne stipulent pas qu'il y ait des observateurs au sein de notre institution. Désormais, c'est le président nigérien, Mahamadou Issoufou, qui a en main la destinée du G5-Sahel», a-t-il clarifié.

Roch Kaboré, nouveau président du CILSS

Pour ce qui est de la 18e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres du CILSS, il a été décidé que le président du Faso assume la présidence de l'institution. Une responsabilité dont le chef de l'Etat a dit mesurer l'ampleur des défis. « Le CILSS a fait d'abord l'objet d'un audit dans lequel des réformes ont été proposées. Ces réformes vont concerner aussi bien la gouvernance que le resserrement des objectifs du CILSS et les questions relatives aux cotisations des membres. C'est bien beau de compter sur l'appui de nos partenaires, mais il faut que nous respections les engagements que nous avons pris vis-à-vis de notre institution. Nous avons décidé qu'il faut mettre les moyens adéquats à la disposition du CILSS», a laissé entendre Roch Marc Christian Kaboré.

Il y a des pays, a-t-il rappelé, qui n'ont jamais payé une seule cotisation depuis qu'ils sont au CILSS, et cela n'est pas normal. Il nous appartient de secouer le cocotier, a poursuivi le président, pour permettre à cette institution de jouer véritablement son rôle dans la lutte contre la sécheresse, les inondations, la pauvreté de façon générale et les oiseaux granivores. « Nous avons également demandé que le CILSS accentue sa collaboration avec l'Autorité du Liptako-Gourma et la commission qui concerne le lac Tchad, de manière à partager les expériences et à développer des synergies d'actions.

Nous devons lutter contre l'ensablement de nos fleuves et barrages. Nous avons encouragé le CILSS à envisager une coopération avec le G5-Sahel, parce que, dans le cadre de la lutte contre les oiseaux granivores, les techniciens doivent traiter les plants dans des zones insécurisées. », a avancé le chef de l'Etat. Donc, à l'entendre, il faut que le G5 Sahel prenne des dispositions pour permettre à ces techniciens de faire leur travail sur le terrain. Le président du Faso a dit compter sur l'appui de ses pairs pour remettre en marche le CILSS qui est une nécessité pour les pays sahéliens, afin qu'il puisse apporter les solutions idoines aux problèmes évoqués et accroître la résilience des populations face aux défis.