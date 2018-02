Mauritanie: Le Premier ministre reçoit le Secrétaire général de l'UMA

Nouakchott, 06/02/2018 - Le Premier ministre Monsieur Yahya Ould Hademine a reçu en audience, mardi au Premier ministère à Nouakchott, M. Tayib El Bakouch, Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).

Dans une déclaration à l'AMI, le secrétaire général de l'UMA a indiqué que la rencontre était bénéfique et qu'elle a permis de discuter de l'ensemble des questions dont souffrent l'Union du Maghreb Arabe et des réalisations du Secrétariat général ainsi que de sa présence effective au niveau africain, dans le cadre du Dialogue 5+5 et au niveau international.

Il a ajouté que la rencontre lui a permis de discuter également des difficultés qui font obstacle à la tenue du conseil des ministres des affaires étrangères de l'UMA en arrêt depuis 2016, comme cela a été l'occasion d'appeler à plus d'efforts en particulier avec la Mauritanie, la Tunisie et la Libye en vue d'aplanir les différends qui existent entre les deux grands pays voisins afin de relancer l'Union et de parvenir à tenir le 7ème sommet qui n'arrive pas à se tenir depuis 1994.

Il a souligné que cet arrêt donne une impression pas encourageante, car il n'est pas logique que le conseil de la présidence de l'UMA reste un quart de siècle sans se tenir, rappelant qu'il est temps de redorer l'image de l'Union après l'inertie des années passées.

Il a ajouté « mais tout cela n'a pas empêché pour autant le secrétariat général de mener de nombreuses actions et de réaliser plusieurs acquis, même si ces acquis nécessitent l'appui à travers les résolutions du sommet, exprimant son espoir de voir se s'instaurer un dialogue entre les Etats maghrébins et que la Mauritanie joue son rôle attendu dans ce sens.

L'audience s'est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de Coopération chargée des Affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'Etranger, Mme Khadijetou M'Bareck Fall, de la Directrice de Cabinet du Premier ministre, Dr Magboula Mint Bourdid, M.Ikebrou Ould Mohamed Seddigh, Directeur du développement humain au Secrétariat général de l'UMA et de la directrice de cabinet du secrétaire général de l'UMA, Mme Besma Soudani Belhaj.