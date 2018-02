Congo-Kinshasa: Crise du Kasaï - L'hospitalisation la sauve de la décapitation subie par son mari

En fait, elles sont toutes des rescapées des massacres perpétrés dans certaines parties de leur province du Kasaï, au centre de la RD Congo, par des miliciens se réclamant du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu.

Le 15 avril 2017, elle était hospitalisée dans un centre de santé près de la localité de Tshinota vers Kamonia, après avoir subi une intervention chirurgicale. Une cicatrice de près d'un centimètre traverse encore plus de la moitié de son ventre. C'est ce jour-là son village a subi l'incursion des miliciens Kamuina Nsapu. Le bilan s'est soldé par de nombreuses pertes en vies humaines, pillages des biens et incendie de cases. Son mari et trois de ses enfants ont ainsi été tués à l'arme blanche.

« Moi, j'étais hospitalisée, opérée. J'avais 5 enfants et un mari. Maintenant, je n'ai plus que deux enfants qui étaient avec moi l'hôpital. Les trois autres et mon mari ont été tués, aux dires de voisins », commence à relater d'entrée de jeu Denise. « Que ferais- maintenant ? J'ai beaucoup de chagrin », s'interroge-t-il, amère dans un lingala approximatif. « Mes parents ne sont même plus là ! ferais-je maintenant ? », répète-t-elle, comme parlant à elle-même.

Après avoir appris ce qui est arrivé à sa famille, Denise a quitter le centre de santé avec des voisines. Le voyage pour Kamonia, ensuite vers Tshikapa, était de tout danger. Il fallait difficilement dans la brousse pour ne pas rencontrer des miliciens.

Les mauvaises rencontres se soldaient par des morts, voire décapitations. « Ce voyage dangereux a duré un mois et demi », la veuve.

Son cri du cœur : un logis, la nourriture, des habits. Après séjour dans une église Néo-Apostolique de Tshikapa où elle de la modeste charité des pasteurs et voisins, Denise Ndekenya depuis trois mois une petite case, pour 3.000 Francs (environ 2 $ Us) de loyer. «Malheureusement, j'ai déjà un mois retard de loyer. Sans ustensiles de cuisine, ni à manger. En plus, cette maison suinte terriblement. Dieu merci, cette aide de arrive à point nommé », souligne-t-elle, soulagée, mais sans grand espoir pour l'avenir. Les cicatrices de son continuant à lui faire mal, elle a dû recourir à deux petites voisines pour l'aider à porter les vivres reçus jeudi de la Caritas.

Pour rappel, jeudi 1er février 2018, Caritas Luebo a démarré distribution d'une aide en vivres et Articles Ménagers (AME) à 600 ménages déplacés et familles d'accueil, soit environ 3. personnes. Une preuve de la solidarité agissante de l' Catholique à l'égard des victimes des atrocités des miliciens Kamuina Nsapu, ainsi que des affrontements les ayant opposés par suite à l'armée régulière. C'est le fruit de l'Appel d' (EA29/2017) lancé par la Confédération Caritas Internationalis à membres, à la demande de la Caritas Congo Asbl. Denise Ndekenya partie de ces bénéficiaires.