Ile Maurice: Collèges privés - Nuage à l'horizon

Pour Shafeeq Soobadar, manager du collège Labour-donnais et du City College qui affichent un taux de réussite de 55,56% et 18,18% respectivement, pour maintenir leur établissement en vie, «les managers doivent investir dans les infrastructures».

Surtout qu'à partir de la rentrée 2018, il n'y a pas de cas de no school. «Il y a moins d'élèves, la capacité des collèges d'État augmente et le ministère ne fait rien pour améliorer les collèges privés. Comment, alors, pourront-ils survivre?» se demande-t-il.

C'est, d'ailleurs, la crainte de Yahya Paraouty, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE). «L'avenir est sombre pour le privé. Les parents préfèrent les collèges d'État. Zanfan so dernié swa sé kolez privé. Li enn serk visié, si nivo pa bon dépi kou mansman, pass rate ousi pou mwin bon», soutient-il.

On retrouve, par exemple, City College de Port-Louis, Mauricia Institute ou encore les collèges Patten Boys et Girls qui présentent des taux de réussite de 18,8%, 13,6%, 33,33% et 31,58% respectivement aux examens du HSC. Déjà que le nombre d'admissions dans ces collèges est décroissant depuis des années, la régionalisation pourrait venir empirer la situation.

Quel avenir pour les collèges privés subventionnés par l'État ? Les résultats du Higher School Certificate (HSC) rendus publics le lundi 5 février 2018 pourraient changer la donne concernant la demande des parents. Depuis la rentrée 2018, les anciens collèges nationaux (devenus à présent des académies) n'acceptent plus d'élèves en Grade 7. Les admissions se font sur une base régionale. Et selon les statistiques publiées par le Mauritius Examinations Syndicate, plusieurs collèges privés affichent une performance en dessous de la moyenne.

