Cote d'Ivoire: Athlétisme - Alida Noufé, graine de champion

Nul doute que son appel aura un écho favorable auprès des spécialistes et dirigeants de ce sport qui fait des émules auprès de la jeunesse ivoirienne, après les performances de Murielle Ahouré, Marie-Josée Ta Lou et autres.

Serveuse à ses temps perdus, Alida Noufé veut vivre de l'athlétisme et n'a qu'un seul souhait, celui d'être bien encadrée. « Je m'entraîne toute seule et je souhaite m'inscrire dans un club où je serai suivie dans les conditions requises pour atteindre les sommets », a-t-elle plaidé.

Il y a quelques mois, elle remportait son premier important trophée au Plateau, sur 4 km. Une victoire qui a déclenché une certaine révolte chez cette championne en herbe qui a décidé de prendre son destin en main. « Je veux, désormais, me consacrer entièrement à l'athlétisme que je pratique depuis mon plus jeune âge, à l'école primaire », explique-t-elle.

