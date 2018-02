Cote d'Ivoire: Construction du centre d'oncologie d'Abidjan - L'ambassadeur de Corée signe l'arrangement ce 8 février

Pour SEM. Rhee Yong-iL, il s'agira du premier et du plus grand hôpital de traitement du cancer en Afrique de l'Ouest offert par la Corée du sud.

Demain se tient, au ministère des Affaires étrangères à Abidjan-Plateau, la cérémonie de signature de l'Arrangement pour le projet du Centre national d'oncologie et de radiothérapie, entre l'Ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire, S.E.M. Rhee Yong-iL et le gouvernement ivoirien représenté par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mme Raymonde Goudou Coffie.

A la veille de la signature de ce document qui viendra donner un coup d'accélérateur à la construction de ce centre médical de traitement du cancer, l'ambassadeur Rhee Yong-iL a tenu à donner de plus amples informations au sujet de cet ouvrage particulier.

« Le gouvernement de la République de Corée soutient à travers son Fonds de développement et de coopération économiques (Edcf) le projet du Centre national de radiothérapie et d'oncologie d'un coût total de 110 millions de dollars Us (environ 60,5 milliards de Francs Cfa). Ce prêt de la Banque coréenne d'export-import (Korea Eximbank) est favorablement assorti d'un taux d'intérêt annuel de 0.1% sur 40 ans avec un délai de grâce de 10 ans ».

Parmi les projets financés par ledit fonds coréen, souligne le diplomate, « ce projet est le premier hôpital de traitement du cancer au monde. Parmi les hôpitaux construits par le fonds coréen, ce centre hospitalier sera le plus grand en Afrique et le deuxième plus grand au monde, avec 200 lits de traitement et des équipements à la pointe de la technologie ».

En plus de la construction et de l'équipement de l'hôpital du cancer, révèle M. Rhee Yong-iL, « la Corée procédera à la formation du personnel aux fins de partager son savoir-faire technique et renforcer l'indépendance médicale de la Côte d'Ivoire ».

La Corée souhaite prendre part à l'amélioration des conditions de santé du peuple ivoirien avec ce projet qui est une contribution à l'amélioration du système sanitaire en Côte d'Ivoire a ajouté, en outre, l'ambassadeur, qui exprime le souhait que ce Centre d'oncologie contribue à l'amélioration de l'hygiène et de la santé en Côte d'Ivoire ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, et qu'il positionne la Côte d'Ivoire en tant que « hub » médical régional.