Cote d'Ivoire: Sikensi - Le chef central déchu, le départ du préfet exigé par les populations

Après la crise de Sahuyé et de vives tensions à Katadji, le problème de chefferie traditionnelle s'est déporté à Sikensi. Cette localité a été, dans la matinée du 7 février, le théâtre d'une ambiance surchauffée.

En effet, aux environs de 7 heures du matin, des autochtones de Sikensi et leurs frères des 12 villages du département, entre autres, Sahuyé, Katadji, Braffoueby, ont pris d'assaut les rues et dressé des barrages sur la voie principale pour exiger le départ du préfet, Diaby Dao Aminata. Ce soulèvement s'est produit en l'absence de l'autorité préfectorale. Pour circonscrire les débordements des manifestants, les forces de l'ordre ont dû se poster autour de la préfecture pour assurer sa sécurité.

Le chef de génération du quartier Sikensi A, Ayéké Hermann Désiré, a fait savoir qu'ils protestent contre la décision du préfet de destituer le chef central de Sikensi, Sassou Antoine au profit d'Adane Kadjo Bernard, nommé par arrêté préfectoral.

Selon lui, les us et coutumes Abidji non pas été respectées. En effet, le chef nommé est de la famille Adane Bossô, alors qu'il faut être de la famille Ëssêkpê et précisément de la lignée des Kraffa Adagra pour être prédestiné à ce rang.

A l'en croire, sur les huit (8) familles qui composent Sikensi, le chef déchu bénéficie de l'approbation de cinq (5), lui permettant d'être majoritaire. Aussi Ayéké Hermann révèle que le chef nommé qui est minoritaire, était le chef du quartier Sikensi B. Malheureusement, raconte-t-il, il a été déchu en 2010 pour être remplacé par Poda Barthélémy, parce qu'accusé de trahison et de malversation par sa population.

Pour sa part, le secrétaire du chef central déchu, Raphaël Kouakou, a déploré le fait que l'autorité préfectorale destitue des chefs de village pour en installer d'autres (les minoritaires) sans respecter les us et coutumes. Il déplore sa gestion des problèmes de chefferie traditionnelle qui est à l'origine de la déstabilisation de six (6) villages (Sahuyé, Katadji, Ellibou, etc.).

Il a rappelé qu'à la suite de la réunification des quartiers de Sikensi A et B, en 2008, où Sassou Antoine a été porté au trône, le premier préfet du département, Boni Kouadio, avait décidé de limiter la durée du mandat du chef central de Sikensi à 7 ans. Alors que soutient-il, dans la pure tradition Abidji, on est chef à vie jusqu'à ce que la mort ne survienne pour être remplacé.

Le préfet étant absente, nos tentatives d'avoir sa version des faits ont été vaines.