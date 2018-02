Cote d'Ivoire: Séverine Laurent - « Les entrepreneurs des médias et TIC s'auto-formaient à force de conviction »

interview

Quel est le parcours de Mme Séverine Laurent ?

Depuis le milieu des années 1990, j'évolue dans les secteurs convergents de la communication, des médias et des technologies de l'information en Afrique subsaharienne francophone. Fascinée par ces secteurs, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 23 ans : je distribuais et faisais fabriquer des équipements de télévision par satellite à destination de l'Afrique. Un temps Directrice de la Communication et du développement de la chaîne Africable Télévision au Mali de 2004 à 2005, j'ai très vite repris la route de l'indépendance pour m'installer en tant que consultant. Depuis 2007, j'accompagne de grands groupes internationaux des médias, de la culture et des TIC pour leur développement en Afrique (ABSat, Intelsat, Free Africa, Deezer... ).

Je contribue régulièrement à la mise en œuvre de grands projets culturels et productions TV (avec Tiken Jah Fakoly, Africable ou l'Observatoire du Sahara et du Sahel par exemple), et je prodigue des conseils en communication panafricaine pour le compte d'Organisations internationales (Banque Mondiale, Ministère de l'Agriculture du Mali etc... ).

J'écris principalement pour transmettre mes acquis : Clés pour la Communication en Afrique de l'Ouest publié en 2014 est une ode à l'Afrique mixant techniques de communication persuasive et techniques de développement personnel. Je publie régulièrement des enquêtes pour le compte d'InaGlobal sur le secteur médias en Afrique et mes opinions et 'coups de gueule' sur Linkedin ou sur mon site www.afrikakom.com. J'aime mon indépendance, qui me permet de toujours dire ce que je pense et les industriels qui me font confiance savent que je les stratégies que je recommande tentent de prendre en compte transparence et bien-être du plus grand nombre.

Quel constat faites-vous du secteur des TIC en Afrique?

Un essor formidable dont l'amorce a pris source dès le début des années 2010 ! Lorsque j'ai démarré dans la télévision, on manquait cruellement de ressources humaines : il n'existait quasiment pas d'écoles d'ingénieurs informatiques ou de l'audiovisuel en Afrique subsaharienne francophone. La majorité de mes clients d'alors s'étaient formés sur le terrain. On était dans la période débrouille. Emmanuel Chatué, qui dirige aujourd'hui le plus grand groupe audiovisuel d'Afrique Centrale (Canal 2-Free Africa) a démarré ses activités grâces à des installations faites de « bric et de brocs ». Lire la suite.