Cote d'Ivoire: FIn du mercato - Le Sporting Club de Gagnoa enrôle 4 nouveaux joueurs

« On a besoin du soutien de tous. Toutes les charges de l'équipe reposent sur mes épaules, ce n'est pas facile. C'est donc pour cela que je lance un cri du cœur à l'endroit de nos cadres et élus afin qu'ils assistent leurs équipe », a-t-il souligné. Yssouf Diabaté a lancé un message aux supporters du club : « Je leur demande de rester toujours derrière leur formation sportive afin de jouer pleinement leur rôle de 12eme homme »

Qui a ajouté que ces recrutements visent également à renforcer des compartiments au sein de sa formation. Pour cette reprise, le président du Sporting Club a noté qu'il se battra jusqu'au bout pour arracher une place africaine au terme du championnat de Ligue 1. Il a toutefois plaidé pour que le président du conseil régional du Goh et les élus et cadres de Gagnoa volent au secours de l'unique club de cette localité en Ligue 1.

