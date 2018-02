Burkina Faso: Coopération - Le Japon soutient la ville de Ouagadougou à hauteur de 22 millions FCFA

Pour sa part, Tamotsu Ikezaki précise que ce don est « le fruit d'une amitié et d'une coopération entre la ville de Yokohama et celle de Ouagadougou (... ) Ce don est une réponse à un besoin réel ». En clair, à en croire l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, ce geste caractérise la constance de la coopération entre les deux nations. De façon précise l'ambassadeur a indiqué que cette somme déboursée, permettra à l'AFAJAPS d'assurer les différentes transactions afférentes au transit dudit véhicule.

Pour le président de ladite association, Siaka Gobé, l'intervention de son équipe et lui répond à l'une des prérogatives de leur mouvement, qui est de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Japon et le Burkina Faso. C'est pourquoi, il estime que cet acte constitue « une œuvre utile pour la ville de Ouagadougou et sa population ».

Ce don, « non remboursable » que vient d'effectuer le Japon, sera consacré à l'achat d'un véhicule anti-incendie, qui permettra selon le donateur, aux sapeur-pompiers de répondre aux urgences en cas d'incendie. Cette coopération est rendue possible par l'entremise de l'Association Faso-Japon solidarité (AFAJPS).

