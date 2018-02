Cote d'Ivoire: Police nationale - Les agents souhaitent l'amélioration du dispositif des beaux administratifs

Rappelant les difficultés de 2017, le directeur général de la police nationale, a noté entre autres, les mouvements d'humeur des militaires, l'épineux problème du phénomène des enfants en conflit avec la loi (microbe), les nombreux braquages. Il a fait savoir qu'en dépit de ces difficultés, la police a adopté un esprit républicain face à l'agissement des militaires. Pour faire face aux différentes attaques, elle a réagi avec détermination et professionnalisme. Selon lui, c'est cette dynamique qui a permis d'interpeller les cerveaux des nombreuses attaques, des dealers et la destruction de fumoirs à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ainsi que la sécurisation de certains événements tels que les 8e jeux de la Francophonie et le sommet UE-UA.

Revenant sur plusieurs autres préoccupations, la directrice générale adjointe, a relevé, entre autres, le renouvellement des tenues des agents pour donner une image plus reluisante, la couverture sanitaire, la formation du personnel pour donner une réponse prompte à la criminalité et la promotion de la gent féminine.

