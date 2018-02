interview

Il y a un peu plus d'un an que la Z-Fondation a créé la "Science mutationnelle" qui est un jeu de codes. Le créateur de cette discipline en explique le contenu.

Quels sont les objectifs visés en lançant la caravane 2018 de votre jeu ?

Cette caravane qui a débuté en janvier s'inscrit dans notre politique de vulgarisation de la "Science mutationnelle". Le thème de cette année est : « Atteindre l'horizon par la perfection ». Nous travaillerons essentiellement dans les communes d'Abidjan, dans les lycées et collèges où nous comptons installer des ateliers qui poursuivront le travail une fois la caravane passée. Et ce, en collaboration avec la direction de la vie extra-scolaire du ministère de l'Education, de l'Enseignement Technique et Professionnel.

Qu'est-ce que c'est au juste la Science mutationnelle ?

La Science mutationnelle c'est la traduction de la vie de l'homme en société et l'explication du fonctionnement du monde à travers un ensemble de jeux de codes, de chiffres, de mots et des lettres de l'alphabet que nous avons mis au point. Il faut savoir qu'il y a des sens cachés derrière les mots que nous utilisons tous les jours pour communiquer qui, découverts, permettent de bien comprendre la vie en elle-même. Voilà en gros ce qu'est la Science mutationnelle qui est un jeu de codes.

En quoi consiste ce jeu ?

La Science mutationnelle est avant tout un jeu de codes. Dans ce jeu, on fait du décodage. Mais également de la description et de la transcription. Le décodage permet d'expliquer chacune des lettres qui constituent les mots. Dans la description, on donne un thème dont il faut faire ressortir les valeurs cachées. Il y a aussi la transcription qui consiste à coder des messages afin de les garder secrets.

Pourquoi avoir baptisé ce jeu Science Mutationnelle ?

La science mutationnelle est la description de la vie. Nous avons collé l'épithète mutationnelle à cette science en ce sens qu'elle est susceptible d'apporter un changement dans l'appréhension et la compréhension par l'homme de tout ce qui l'entoure, mais également dans la mentalité des jeunes en l'occurrence. La science mutationnelle est venue pour leur inculquer le goût du savoir à travers des jeux ludo-éducatifs. Elle contribue énormément au développement et développe la mémoire.

Quels sont les jeux qui se développent dans cette science ?

Nous avons créé plusieurs jeux dont notre jeu de carte appelé "7 Ivoiriens" à l'instar du 8 Américains ; le jeu d'indication mutationnel qui aide beaucoup dans les commentaires de texte ; le jeu de cercles de mots et le jeu de Z à A. Tous ces jeux ont été présentés et beaucoup appréciés lors des VIIIes Jeux de la Francophonie. Nous en avons beaucoup d'autres en cours d'élaboration.

Plus d'un an après le lancement de votre concept, comment appréciez-vous l'intérêt des populations ?

Depuis le lancement des caravanes en fin d'année 2016, nous avons eu une bonne base de données d'adhérents. Aujourd'hui, nous estimons à environ 200 les personnes qui ont reçues des formations sur les disciplines de la Z-Fondation. Et celles que nous encadrons en ce moment atteignent la centaine. Cette année, nous allons travailler dans le but d'installer des clubs Science mutationnelle dans les établissements scolaire à Abidjan.