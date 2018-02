Cote d'Ivoire: Mode - Meurtre du célèbre coiffeur et visagiste: qui a tué alain chapo ?

La nouvelle, tel un couperet, est tombée, hier en fin de matinée. Et depuis, c'est l'émoi et la consternation aussi bien dans le milieu de la mode en Côte d'Ivoire que chez ses amis et clientes.

Le célèbre coiffeur et visagiste Alain Chapo a été retrouvé, mardi matin, mort à son domicile de Cocody-Riviera Attoban, le corps trucidé de plusieurs coups de couteau. Qui a bien pu ôter ainsi atrocement la vie à ce jeune artiste, et talent prometteur de la coiffure en Côte d'Ivoire ? C'est la question qui taraude tous les esprits, singulièrement les professionnels du secteur parmi lesquels, Alain Chapo avait beaucoup d'amis et aussi d'admirateurs.

En attendant que l'enquête de la police fasse la lumière sur ce drame, les supputations vont bon train. Deux thèses sont avancées pour expliquer cet assassinat crapuleux. La première évoque un crime passionnel, et un regard accusateur est porté sur un ami proche avec lequel il vivait. La seconde avance qu'Alain Chapo est rentré chez lui, lundi nuit, avec un homme qui semblait être son ami et qu'il connaissait bien.

Et plusieurs heures après, cet « ami » est ressorti seul tranquillement de l'appartement et embarqué dans le véhicule d'Alain Chapo, avant de s'éclipser. Quoi qu'il en soit, la disparition brutale du coiffeur attriste énormément l'univers de la mode.

Sur sa page facebook, les hommages pleuvent. «Repose en paix mon frangin Alain Chapo mon ami celui que j'appelai Loulou. Tu étais un être exceptionnel. Tu m'as toujours soutenu et donné de bons conseils quand on travaillait ensemble. C'était toujours avec des éclats de rire et une complicité. Merci pour tout le soutien que tu m'as apporté. Tu vas en paix frero à jamais dans nos cœurs. Qu'allah t'accueille dans sa bonté et sa miséricorde Amine », a écrit Reda Fawaz. Présidente de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire (ACMCI), Nadia Druide est « complètement abattue, déboussolée et désemparée par cette mort tragique ».

Joint au télé- phone, le mannequin François Bahié dit être « dévasté ». La mort d'Alain Chapo, qui a été le coiffeur des candidates au concours "Miss Côte d'Ivoire ", laisse un grand vide, dans la famille de la mode ivoirienne.