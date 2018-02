Cote d'Ivoire: Assemblée annuelle de l'OIAC - De fortes recommandations pour une caféiculture durable en Afrique

Au cours des deux jours de travaux, cinq panels de haut niveau, ainsi que des réunions des comités directeurs et techniques ont été enregistrés. Frederick Kawama, secrétaire général de l'Oiac, a résumé ces travaux en disant qu'il s'agissait d'explorer les voies et moyens à mettre en œuvre pour le développement de la caféiculture en Afrique. D'autant plus que l'industrie du café africain reste confrontée à d'énormes défis. À savoir le manque de financement, la reconversion de la majorité des plantations de café en d'autres cultures pérennes, la chute de la production, l'insuffisance de la transformation et de la consommation. Pour lui, l'une des solutions pour la revitalisation du secteur pourrait être la mise en place d'un fonds africain pour le café. « Les pays africains ont tous recommandé la mise en place de ce fonds qui pourrait être une solution pour la relance de la production du café. Doté de 150 millions de dollars (près de 82.5 milliards de F Cfa Ndlr), ce fonds vise à appuyer les acteurs de la chaîne de valeurs africaines de café en développant de nouvelles sources de revenus d'emplois », a-t-il précisé.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.