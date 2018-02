Cote d'Ivoire: Musée des civilisations - Les élèves désormais initiés au conte

Mais, pour cette première édition, après la phase de lancement, ce sont les élèves issus de diffé- rentes écoles primaires du Plateau (cité policière 1 et 2, Nangui Abrogoua, Camp militaire et Amon d'Aby du Plateau), qui ont été initiés au conte, le mercredi 31 janvier dernier, par les conteurs Pépé alias Frotomougou, Natacha et Tonton Dix. Et cela, dans un décor qui rappelle les nuits de conte au village, avec les enfants assis sur des nattes.

L'idée, à l'en croire, c'est aussi d'intégrer le conte traditionnel africain dans le programme d'animation. « De manière spécifique, nous voulons éduquer les enfants et ouvrir leur intelligence ; conserver et sauvegarder le conte comme un élément du patrimoine culturel », a précisé la directrice du Musée des civilisations, ajoutant que cette activité s'adresse à toutes les écoles primaires du pays.

