Cote d'Ivoire: Gagnoa - L'opération de délimitation des territoires des villages lancée

Quant aux élus, il a souligné qu'ils seront des vecteurs de sensibilisation. Bamba Cheik Daniel a exigé que toute suspicion soit levée et qu'aucune décision ne soit prise si, à la base, les comités villageois n'ont pas tranché. «Ne bloquez jamais ce projet, cette opération et ne jamais essayer de vous constituer en force d'opposition à ce projet. Montrez que Gagnoa est toujours dans la République», a conseillé le Directeur général de l'Agence foncière rurale.

Pour Bamba Cheik Daniel, le foncier rural constitue un brasier toujours en éveil puisque les problèmes du foncier rural ne sont plus l'exclusivité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cependant, il reconnaît que l'opération de délimitation des territoires des villages est un salut public qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Il a précisé aux préfets, sous-préfets et à leurs structures d'encadrement que ce n'est pas une opération à gérer selon leurs convenances personnelles. Il a fait remarquer que si les chefs de village sont exclus dans un projet comme celui du foncier rural, l'opération court inéluctablement à l'échec.

Le directeur du foncier rural a dit à cette occasion que c'est un projet important qui malheureusement peut conduire à des incompréhensions. Un projet qui n'est pas politique, mais qui est celui du développement et qui a été conduit avec succès dans de nombreuses régions notamment dans le département de Korhogo et dans le Nawa. «Du travail a été fait dans plusieurs zones de Côte d'Ivoire, en quatre années, depuis que je suis le Directeur général du foncier rural. Il faut noter que ce projet n'est pas réalisé pour créer des problèmes, mais plutôt pour les régler», a-t-il affirmé.

