Cote d'Ivoire: Financement du secteur éducation - 3.805, 4 milliards de F Cfa mobilisés pour la période 2018-2020

Plus de 50 pays en développement ont pris l'engagement d'augmenter leurs dépenses publiques consacrées à l'éducation pour la période 2018-2020 en vue d'atteindre une enveloppe de 110 milliards de dollars. Pour la période 2015-2017, l'enveloppe était de 80 milliards de dollars. L'Unesco a estimé à 39 milliards de dollars annuels le déficit de financement pour atteindre l'éducation universelle de l'enseignement pré-primaire au secondaire dans les pays à faible et moyen revenu, d'ici à 2030.

Elle a souligné que ces engagements constituent un " investissement dans l'avenir de millions d'enfants, mais aussi une contribution à l'instauration d'une éducation inclusive et équitable de qualité dont l'Unesco assure la coordination dans le cadre de l'Agenda 2030". « (... ) L'éducation est la clé du développement et de la paix mais nous sommes en situation de sousinvestissement massif dont l'ampleur et les conséquences sont connues". Partant de là, les Etats ont besoin d'une intelligence collective en action dans une vision de long terme, organisée et financée » a affirmé la Dg de l'Unesco.

Et ce, pour atteindre également la scolarisation universelle. Pour la période 2018-2020, les ressources budgétaires allouées au secteur éducatif s'élèveront à 3.805, 4 milliards de FCFA. Ce chiffre a été révélé par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, vendredi dernier dans la capitale sénégalaise, lors de la 3ème Conférence internationale de financement du Partenariat mondial pour l'éducation. Il a rappelé les nombreux efforts du Président Ouattara pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'atteinte de la scolarisation universelle.

