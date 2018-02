Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Le Canada veut construire un campus à Abidjan

En clair, la création de ce campus vise à combler les déficits en matière de main-d'œuvre qualifiée, d'améliorer les perspectives d'emploi et d'assurer la compétitivité dans l'espace UEMOA. Hubert Bénoit, président directeur général des Collèges et Instituts Canadiens a expliqué que les formations vont porter sur l'agriculture, l'industrialisation, le secteur minier et la technologie de l'information. La gestion quotidienne des activités du campus sera assurée par une direction Générale sous la forme privée. Le corps professoral, l'encadrement pédagogique et administratif seront composés de Canadiens, de personnels du pays d'accueil et d'autres ressources de la sous-région. « Nous félicitons les autorités ivoiriennes pour l'intérêt porté à ce projet », s'est-t-il réjoui.

Ce projet sous- régional, selon les promoteurs, vient pour aider à renforcer les compétences et à maximiser le potentiel humain de l'espace UEMOA par la mise à disposition des programmes de formation technique, technologique et professionnelle de haut niveau.

Ce mercredi, la délégation conduite par Mme Liane Roy, PCA de collèges et instituts Canada a eu une séance de travail avec des membres du cabinet du Secrétariat d'Etat chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

