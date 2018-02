Sa vision est sans équivoque. Le partage d'expériences et des bonnes pratiques sont la clé de survie des institutions. Cette vision, Charles Diby Koffi, président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), l'a partagé, hier, avec son homologue libanais, Charles Arbid, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié qu'a effectué, hier, au siège du CESEC, ce dernier.

« Notre monde est en perpé- tuelle mutation et aucune structure ne peut prospérer si elle vit en autarcie. C'est dans le déploiement de nos énergies, dans la création et la consolidation des relations, dans la diversité des échanges que nous pouvons construire des institutions fortes et crédibles. La survie de nos institutions, je ne cesserai d'y croire, est liée aux partages de nos expériences et aux actions que nous pourrons mener conjointement », a-t-il expliqué.

L'ancien ministre des Affaires étrangères a saisi la rencontre pour rappeler l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban, établies depuis 1961. A cet effet, Charles Koffi Diby a revisité la coopération entre Abidjan et Beyrouth qui s'est soldée par un accord portant création de la grande commission mixte de coopération aux fins d'adresser les grandes problématiques internationales et particulièrement arabo-africaines ; et la création de la Chambre de Commerce et d'Industrie Libanaise qui fédère 273 socié- tés.

« Vous constatez avec moi, au vu de tous ces aspects de la coopé- ration que je viens d'énumérer, que la Côte d'Ivoire et le Liban entretiennent des relations exemplaires d'intégration des peuples depuis plus d'un demi-siècle », a-t-il constaté. Avant de souhaiter que cette rencontre jette les bases d'une coopération solide et fructueuse entre les deux institutions et contribuera à harmoniser les points de vue sur les problématiques à caractère économique, social, environnemental et culturel.

Le président du CESEC a rappelé le Plan stratégique de développement 2016-2020 adopté par son institution, qui fait face, dit-il, aux défis du moment et dégage de nouvelles perspectives. A son tour, le président Charles Arbid s'est réjoui du niveau d'intégration de ses compatriotes et de l'accueil à leur réservé. Il a par ailleurs salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivorie grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara, et aux actions du gouvernement.

Pour Charles Arbid, l'expérience de la Côte d'Ivorie est un cas d'école. « Je suis heureux de partager nos objectifs autant que de profiter de l'expérience du CES de la Côte d'Ivoire. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux jouent un rôle capital dans l'entente et le progrès national. Ils forment un maillon indispensable de la démocratie et un pilier incontournable de la paix sociale », a-t-il indiqué. Charles Arbid a également été reçu par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.