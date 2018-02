Cote d'Ivoire: Congrés de performance Rh - L'Inadci et l'Aprh-Ci pour un nouveau défi des fonctions de Rh dans le pays et en afrique

L'institut national des administrateurs de CI avec d'autre partenaire ont organisé une conférence de presse dans ces locaux pour expliquer la réalisation d'un projet ambitieux qui vise à réunir des professionnels et des praticiens des ressources humaines de tous secteurs qui se tiendra du 22 -23 février prochain au cours d'un congrès à Assinie .

Cet objectif est très important selon madame Michelle Beugré qui mise sur l'objectif de toute entreprise qui est la performance sociale. Toujours selon la conférencière il est très important organiser ce congrés qui aura deux thématiques qui concernent les nouveaux défis de la fonction RH. Cette première édition qui se tient en Côte d'Ivoire et qui va accueillir des personnes venues de la France, de la sous-région ouest africaine et centrale entre professionnels, dirigeants et praticiens provenant de divers horizons.

On peut noter qu'elle se tiendra sous la présence effective de monsieur Jean Marie Pertti , professeur émérite et auteur de plusieurs ouvrage et sous le parrain du ministre de l'emploi et de la protection sociale Mr Jean Claude Kouassi ainsi que des prometteur comme Marie -Pascale MIRRE qui a 20 ans d'expérience professionnelle à l'international.