Cote d'Ivoire: COCAN 2021 - Feh Kessé enrôle les présidents de club

Le président du Comité d'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Cocan 2021), Lambert Feh Késsé a rencontré les présidents de club de football hier, dans la salle Mezzanine de la Maison de l'entreprise, au Plateau. Entouré des vice-présidents et responsables de commissions, l'ancien directeur général des impôts, trempé dans le sport, a invité ceux qui font vivre le sport roi dans le pays à s'approprier l'événement. Il a, d'abord, rappelé les conditions de l'acquisition de l'organisation de la Can 2021, le 20 septembre 2014, en Ethiopie, et rendu un hommage appuyé aux acteurs clés de la bataille d'Ethiopie. Augustin Sidy Diallo, le président de la Fif qui a inspiré cette candidature appuyée par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports d'alors. Notamment, Me Roger Maurice Désiré Ouégnin (Asec), Sori Diabaté (Fif), Laurent Pokou, l'homme d'Asmara (décédé en 2016), sans oublier lui-même, Feh Kessé Lambert qui pilotait le dossier de candidature de la Côte d'Ivoire.

C'est à la suite de ce rappel, qu'il est entré de plain-pied dans l'ordre du jour, pour présenter ses premiers collaborateurs à ses invités. Une large présentation des responsables des 17 Commissions, qui aura permis de noter une chose essentielle : Feh Kessé ne les a pas choisis au Hazard. De Youssouf Kouyaté (Dg de la police), à Mahama Coulibaly (Pdg de [email protected] et président de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire), en passant par Assahoré Konan Jacques, directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Dr Kouassi Parfait (Cnse), Aduo Luc Kouamé (président du Stade d'Abidjan) et autres, il a mis « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Tuant dans l'œuf, la rumeur qui racontait que Feh Kessé aurait choisi ses amis.

Du coup les présidents de club présents n'ont aucune difficulté à adhérer à son message. Mais le patron du Cocan 2021 ne les a pas exclus. « Le Cocan 2021 est en place et tout le monde est au travail, nonobstant, l'insuffisance de personnel, en ce moment. Toutes les Commissions techniques ont élaboré leurs stratégies et nous sommes à la recherche de compétences », a indiqué le patron du Cocan 2021, qui a invité les dirigeants de club à intégrer les différentes commissions, en fonction de leurs compétences. « Nous allons ouvrir toutes les commissions. Je vous invite donc à approcher le Comité d'organisation, qui est provisoirement au Plateau, en attendant son siège dédié à Marcory Résidentiel. La Can 2021, c'est d'abord, votre fête, vous les présidents de club », a déclaré Feh Kessé qui ne cache pas son ambition d'offrir la plus belle fête sportive jamais réalisée sur le continent, à cet effet.