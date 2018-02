Cote d'Ivoire: Action sociale - Le Rotary Abidjan-Bietry offre 4 latrines et une clôture à l'Epp les Pangolins

Le Rotary club Abidjan-Biétry a offert quatre latrines et une clôture à l'École primaire publique (Epp) les Pangolins de Koumassi Nord-Est.

La cérémonie de remise des clés desdites latrines a eu lieu en présence de l'inspectrice, du directeur de l'établissement, des enseignants et des parents ce mercredi 7 février 2018, au sein de ladite école.

Lors de cette remise des clés, le président du Rotary club Abidjan-Bietry, M. Raymond Kouakou, a saisi l'occasion pour rappeler le but, la mission, les domaines d'intervention et les valeurs du Rotary. Qui, à l'en croire, est une association humanitaire au service des populations les plus démunies.

« Le Rotary est une association qui a pour but d'aider, de soulager la frange de la population la plus démunie. Le club a plusieurs domaines d'intervention dont l'éducation et l'alphabétisation », a-t-il relevé.

Et d'ajouter que c'est dans ce cadre que le club d'Abidjan-Bietry offre ces infrastructures pour aider l'Epp les Pangolins. « Cette action fait partie de notre but. Nous sommes heureux de participer à l'émancipation de ces enfants qui feront la fierté de notre pays demain », a-t-il indiqué. Selon lui, les infrastructures offertes ont coûté la somme de 1,5 million de Fcfa.

L'inspectrice, la directrice de la maternelle et le Coges ont tour à tour exprimé leur gratitude au Rotary club Abidjan-Bietry pour ces infrastructures.

Le Coges de l'établissement a profité de cette occasion pour présenter quelques doléances. Il s'agit, entre autres, de la toiture des classes abîmée, du manque de tables-blancs et de salles de classe.