Cote d'Ivoire: Construction d'un complexe psychopédagogique - Henriette Konan Bédié lance les travaux

La cérémonie de la pose de première pierre du complexe Henriette Konan Bédié a eu lieu le mardi 6 février, dans la commune de Bingerville. Cette structure veut offrir les conditions optimales de prise en charge et d'insertion des enfants handicapés intellectuels.

« Il s'agit donc de donner à nos enfants les moyens de fréquenter un centre conforme à leurs spécificités et de trouver dans la société, la place qui leur revient », a indiqué la présidente de l'Ong Servir, Henriette Konan Bédié en lançant les travaux de construction du complexe psychopédagogique qui porte son nom.

« Cette première pierre n'est pas une fin mais au contraire, le commencement de plus grands défis qui nous attendent », a relevé la marraine du complexe. « A cause de leur handicap, nos enfants privés d'éducation ont subi une forme d'exclusion sociale avec pour conséquence de les plonger ainsi que leurs parents dans une situation financière et matérielle précaire », a déploré la présidente de l'Ong Servir.

C'est pourquoi, à cette occasion solennelle, elle a exhorté les Ivoiriens « à élever ensemble leurs voix pour briser le silence qui existe autour de ces êtres innocents et surtout attachants. » Pour l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée (Areea) qui a célébré en 2016 ses 25 ans, c'est le début de la réalisation d'un grand rêve. Le complexe psychopédagogique de Bingerville sera bâti sur un terrain de 4280 m2 octroyé par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

Le complexe comportera une école, « La nouvelle Page Blanche » avec une capacité d'accueil de 150 à 200 élèves, un foyer d'hébergement avec une capacité d'accueil de 50 internes, des ateliers d'apprentissage, une villa d'hôtes pour les échanges avec des partenaires venus de l'extérieur. Ce projet dans sa forme est le premier du genre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il permettra surtout d'œuvrer au bien-être des enfants handicapés intellectuels.

Le coût du complexe qui vise à répondre aux attentes des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles, est estimé à 600 millions de FCfa. La réalisation se fera de manière évolutive. Et pour le démarrage des travaux, 200 millions de F Cfa étaient à mobiliser.

« L'Areea ne vivant que par les ressources issues des inscriptions mais surtout des dons et différentes activités qu'elle organise, ne saurait y arriver sans aide », aime à répéter Dr Anne Marie Dem-Niacadé, présidente de l'Areea. Pour elle, ce projet citoyen et indispensable est certes très ambitieux, mais le pari n'est pas impossible si l'on arrive à construire une chaîne de solidarité, de générosité et d'amour autour de ces enfants dont la différence n'enlève rien aux droits.

C'est ainsi que l'Areea avait organisé deux grandes activités de mobilisation de fonds : une soirée de gala destinée aux opérateurs économiques à l'Heden Golf Hôtel et une journée de collecte de fonds destinée au grand public.