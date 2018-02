Congo-Kinshasa: Braquage des cambistes de Yolo-Nord - Trois éléments incontrôlés appréhendés

Longtemps recherché et toujours introuvable, le fournisseur d'armes munitions de guerre aux malfaiteurs, moyennant paiement des sonnantes et trébuchantes, a été enfin identifié la semaine dernière, par les limiers du Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants.

Il a fallu pour ce faire, intensifier la traque plusieurs années, au sein de différentes bandes opérant dans pays, pour que la piste conduisant à ce mystérieux personnage trouvée. Et ce, par un curieux concours de circonstances.

Au cours du tri des membres de la pègre mis dernièrement aux arrêts,

les éléments du Commissariat provincial ont découvert sous apparences d'un élément incontrôlé à l'allure inoffensive, artificier, sinon le logisticien auprès de qui les bandits pour leur équipement en armes de guerre. Sergent major Botamboli, mieux connu sous le pseudonyme Douglas, est apparu au des enquêteurs de la police, comme une pièce maîtresse de bandes des malfaiteurs.

Il a joué notamment le rôle de pourvoyeur d'armes de guerre au de deux bandes. La première chapeautée par Etisala Ayike alias Rio de Janeiro, et la seconde a pour tête d'affiche, un certain Kasongo alias Libandi, habitant sur avenue Banana n° 14, Mwanatunu - Tchad, commune de Mont Ngafula. Ce chef de bande souvent relayé dans certaines missions criminelles, par le adjoint Crispin Tshongbo Katanone, matricule 176001810048.

Sur la page de son récent passé, les policiers ont inscrit participation aux braquages de cambistes de Yolo-Nord. Faits par son comparse, le 1er sergent Mosengwo Maji alias Marjulin. Au de septembre 2017, sa bande a fait parler d'elle au Yolo-Nord. Il était 17 H 40'. Assis sur des chaises, des cambistes coin de rue attendaient des clients. Une voiture venue de nulle part,

s'est arrêté à des mètres plus loin. A bord, la bande au adjoint Ilunga Kasongo suivait les mouvements du changeur de Johnny Mfimikele Mawu. Quand ce cambiste s'est approché de résidence, les bandits débarquaient de leur engin, l'ont encerclé lui ont arraché le sac contenant 35 millions de FC, 1.800 dollars, téléphone portable androïd et d'autres bien de valeur. Au loin,

quelques passants réalisent que le cambiste Johnny est attaqué.

Personne n'a osé approcher pour s'enquérir de l'incident. Des coups feu crépitent aussitôt, comme pour mettre en garde les soucieux d'intervenir.

Les brigands qui ont remonté alors à bord de leur voiture et ont une direction inconnue. Quand l'infortuné changeur de monnaies sa mésaventure, ses voisins compatissent à son malheur, lui de saisir la police. D'abord hésitant, et puis résolu, il est porter plainte à la police. La bande a été retrouvée et arrêtée. l'issue d'un interrogatoire, leurs responsabilités ont été définies travers le rôle joué par chaque membre. En 2017, ce dossier braquage a été transféré à l'Auditorat général des Fardc. C'était 28 octobre de l'année dernière. Moins de deux mois, les brigands retrouvé leur liberté et relancé leurs activités criminelles. D' braquages sont alors commis dans plusieurs coins de la ville Kinshasa. Pour les limiers du Groupe de lutte contre la criminalité les stupéfiants, pas de doute, la signature décelée dans ces vols,

était celle du commissaire adjoint Tshongbo Katanone Crispin, sergent major Elingiyo Bolamboli Bienvenu alias Douglas et du sergent Mosengo Maji.

Comme pièce à conviction, la police a saisi sur ce groupe malfaiteurs, l'arme FA n° 94355 avec deux chargeurs garnis et munitions. Les enquêteurs de la police tentent aujourd'hui, localiser le magasin d'armement où le bandit Douglas s' régulièrement et de dresser la liste des armes et le nombre munitions volées et avec lesquelles la pègre entretient un d'insécurité dans la ville de Kinshasa. La semaine prochaine, il certain que la police disposera de résultats de ces investigations.