Sénégal: Visite en eaux troubles pour Macky Sall à Nouakchott

Et pourtant, Mohamed Ould Abdelaziz aura bien besoin de son homologue de l'autre rive. Si la pêche est une pomme de discorde que les deux présidents veulent croquer avec diplomatie, l'autre sujet qui pourrait soulever la tempête est celui du gaz et du pétrole à la frontière avec les deux pays. Le partage de cette manne sans dommage est peut-être la véritable finalité de cette visite.

Nouakchott semble désormais vouloir résoudre le problème au plus haut sommet. Entre les deux capitales voisines, les eaux s'agitent autour d'un accord de pêche expiré en 2015 dont le Sénégal a refusé les termes de renouvellement. Pour aller vite, la Mauritanie a durci sa législation, imposant aux bateaux de pêche de n'employer que du personnel mauritanien et de débarquer leur prise sur des quais mauritaniens. Des mesures qui plombent les armateurs sénégalais contraints d'envoyer de plus en plus loin leurs bateaux pour trouver du poisson.

(Ecofinance.sn Dakar) - C'est une diplomatie de coulisses rondement menée qui va amener Macky Sall à fouler, ce jeudi 8 février, le sol mauritanien. Alors que les projecteurs médiatiques étaient branchés sur la visite dakaroise d'Emmanuel Macron, un discret émissaire du président Mohamed Ould Abdelaziz venait confirmer avec les cachets et assurances officiels, ce qui a sans doute été scellé dans les salons annexes du Sommet de l'Union africaine (UA), les 28 et 29 janvier.

