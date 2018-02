Cote d'Ivoire: Le Forum africain pour la résilience s'ouvre ce jeudi, à Abidjan

Le forum africain pour la résilience organisé par la banque africaine de développement ouvre ses portes ce jeudi 8 février 2018 à Abidjan. Le thème retenu pour cette édition est « Renforcer la résilience des populations au bas de la pyramide. »

C'est sous le thème « Renforcer la résilience des populations au bas de la pyramide » que s'ouvre le Forum africain pour la résilience, Deuxième du genre organisée par la Banque africaine de développement. Plus de 300 personnes sont attendues ce jeudi 8 février à la salle de conférences du Centre de commerce international d'Abidjan (CCIA), en Côte d'Ivoire, pour assister à l'ouverture des travaux. Les points clé de cette édition 2018, qui se tient sur deux jours, sera l'exposition de solutions innovantes et pertinentes contribuant à la mise en œuvre des cinq priorités stratégiques de la Banque, dites High 5, au niveau communautaire. Une quinzaine d'entreprises et start-up présenteront leurs produits testés et disponibles sur le marché de la sous-région.

« Cette exposition apportera incontestablement une valeur ajoutée à nos discussions. Elle permettra à l'ensemble des participants de voir de manière très concrète les solutions déjà existantes que l'on pourrait mobiliser pour répondre à des situations précises de fragilité », a expliqué Sibry Tapsoba, directeur du Bureau de coordination des Etats en transition (RTDS, acronyme en anglais).

Les travaux qui se dérouleront en plénières et sessions parallèles permettront aux participants, parmi lesquels des ministres, des représentants d'organisations nationales et internationales, des figures de la société civile ainsi que des universitaires et des personnalités du secteur privé, de débattre des enjeux sécuritaires et de développement dans les pays en crise ou en transition.