Rwanda: 42ème AG de la FANAF - Kigali à l'honneur

La FANAF est aujourd'hui dirigée par le Sénégalais, Adama Ndiaye. Elle a son siège social à Dakar, au Sénégal. Selon des chiffres datant du 31 décembre 2016, la FANAF compte 196 Sociétés Membres dont : 47 Sociétés Vie ; 125 Sociétés Non Vie ; 19 Sociétés de Réassurances et 4 Fonds de Garantie Automobile (FGA) ; 1 Société Crédit / Caution.

Pour rappel, la FANAF a été mise sur les fonts baptismaux au milieu des années 1970. Elle a comme objectifs entre autres la promotion de l'Assurance et de la Réassurance en Afrique ; la représentation et la défense des intérêts de la profession ; la mise en place de structures de réflexions et de coopération en matière d'Assurances et de Réassurance ; la vulgarisation de l'Assurance et de la Réassurance.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.