Tunisie: A l'assaut du marché chinois

La ministre a appelé les agences de voyages chinoises à inclure davantage le marché tunisien dans leur programmation, insistant sur le rôle du secteur touristique dans la création de croissance et d'emploi. Elle a souligné l'évolution positive réalisée courant 2017 et les prépratifs pour la saison touristique 2018 dans le but de renforcer les nouveaux marchés, tels que le marché chinois qui a une prirorité dans le programme de travail du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

D'ailleurs, les deux parties ont convenu de procéder à un ensemble d'initiatives et de propositions dans les domaines de la formation, du recyclage et de la promotion, afin de booster la coopération bilatérale dans le secteur. Mme Elloumi Rekik a rencontré dans le même cadre Duan Qiang, président de l'organisation internationale non gouvernementale "World Tourism Alliance", créée à l'initiative de la Chine en septembre 2017, et rassemblant les plus importantes agences de voyages et companies aériennes internationales.

Renforcement de la coopération

La ministre a ainsi insisté sur les richesses culturelles et civilisationnelles de la destination tunisienne à travers ses rencontres avec la Fédération mondiale des villes touristiques, lui permettant d'être l'une des principales destinations touristiques dans l'espace euroméditerranéen. Un objectif qui sera consolidé à travers l'accord avec Yan Han, secrétaire général de la Fédération Mondiale des villes touristiques, pour l'organisation d'un forum tuniso-chinois de la coopération touristique et l'encouragement des villes touristiques tunisiennes à adhérer à la Fédération.

Mme Elloumi Rekik a également rencontré le Conseil d'administration de China Southern Airlines, cette compagnie qui se place au premier rang au niveau du continent asiatique et au quatrième rang en termes de nombre de voyageurs et d'avions. La discussion a porté sur les possibilités de booster la coopération entre la Tunisie et la Chine dans le domaine du transport aérien, dans le cadre de l'affluence des touristes chinois en Tunisie et le renforcement des relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays.

La ministre a également eu l'occasion de rencontrer le directeur de la plus grande société chinoise spécialisée dans le marketing digital, "Mafengwo", œuvrant pour la promotion des destinations touristiques auprès de ces abonnés, avec l'objectif de renforcer la promotion de la destination tunisienne. De même, la réunion avec le vice-président du Groupe Huwaei, afin de discuter les possibilités d'utilisation des technologies et des applications pour promouvoir le tourisme tunisien en Chine et à travers le monde.

Mme Elloumi Rekik pris part à une grande campagne promotionnelle de la destination tunisienne et a annoncé le lancement d'une nouvele expérience pour l'accueil de grands groupes touristiques chinois.