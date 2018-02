Sénégal: Papa Sow / Ama Baldé le 17 février - Place aux joutes verbales en attendant le face à face !

Après Tapha Tine-Yékini Jr, Lac de Guiers 2-Modou Lô, les amateurs de lutte seront encore bien servis ce 17 février. Cette date a été retenue par le promoteur Assane Ndiaye pour organiser le combat entre Papa Sow et Ama Baldé, respectivement sociétaires de l'écurie Fass et de l'école de lutte Falaye Baldé.

Une bonne nouvelle pour les inconditionnels de la lutte qui ont dû prendre leur mal en patience, au vu des nombreux reports dont cette affiche a fait l'objet. Initialement prévu en juillet dernier, le face à face avait été reporté en octobre 2017, avant de connaître un nouveau report, le stade Demba Diop qui devait l'abriter étant toujours en réfection.

En attendant cette confrontation tant attendue entre les deux ténors, le patron de Baol Production a organisé un premier tête-à-tête à Thiès le week-end dernier, histoire de faire mousser les choses. Et comme les amateurs pouvaient s'y attendre, les joutes verbales ont été à la hauteur des attentes et les deux protagonistes ont rivalisé dans l'intimidation et les menaces.

Défait lors de sa dernière sortie par Lac de Guiers 2, Papa Sow ne peut se permettre de subir une deuxième défaite d'affilée, au risque de se faire davantage distancer par ses rivaux mais aussi de mettre à mal son ambition de conquérir le trône. Par ailleurs, alors que le « troisième tigre » Gris Bordeaux est en pleins doutes, le « Puma », de fait numéro 2 de l'écurie, a l'obligation de ramener le sourire et la confiance à Fass. Ce qui passe impérativement par une victoire devant son adversaire de Pikine ce 17 février au stade Léopold Sédar Senghor. Un lourd défi que le coéquipier de Lac Rose est prêt à relever.

Après sa contreperformance en 2015 contre Lac de Guiers 2, un succès sur Ama Baldé le relancerait dans la course. Toutefois, ce dernier s'est aussi illustré ces dernières saisons par une série impressionnante de pas moins de 5 victoires d'affilée. Il a notamment brisé l'élan de « l'ex-puncheur » de l'écurie Ndakaru et brillamment remporté le tournoi de la Tnt (Télévision numérique terrestre) avec à la clé trois succès en autant de sorties. Autant dire que le poulain de Tapha Guèye croisera le fer avec un athlète qui se trouve actuellement en excellente forme. Et autant Papa Sow voudra sceller son retour en force, autant le Pikinois aura à cœur de poursuivre son envol afin de conforter sa place parmi les ténors. Un choc d'ambitions en perspective !