Sénégal: Financement des collectivités locales - Le ministre Yaya Abdoul Kane salue la pertinence des réformes

Le ministre Yaya Abdoul Kane au centre appré́ciant la pertinence des réformes.

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a salué la pertinence des réformes de financement des collectivités locales. Yaya présidait un atelier de partage sur l'état d'avancement desdites réformes hier.

La commission restreinte du Conseil national de développement des collectivités locales (Cndlc) a organisé une rencontre pour échanger sur l'état d'avancement des réformes de financement des collectivités territoriales hier.

Présidant la réunion, le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a axé son intervention sur la pertinence des réformes. Selon Yaya Abdoul Kane, celles-ci visent à mettre en place un système intégré de financement touchant à la fois les impôts locaux, les transferts financiers de l'Etat incluant les recettes issues des opérations minières revenant aux collectivités territoriales et les financements innovants. Il a ajouté que le Gouvernement compte finaliser, en 2018, la réforme de la patente, du Fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl) et du Cndlc et rendre effectif les transferts attendus du fonds de péréquation des exploitations minières.

« Ces projets de texte sur le Fecl et le Cndl changeront positivement, s'ils sont adoptés, le système de financement des équipements des collectivités territoriales », a-t-il ajouté, en indiquant que leur signature constitue un élément de mise en vigueur et, partant, des décaissements du Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen).

Lors de cette réunion, l'Agence de développement local et la Direction des collectivités locales ont présenté deux rapports relatifs à l'utilisation par les collectivités territoriales et les autres bénéficiaires du Fonds de dotation (Fdd) et du Fecl. Les projets de répartition en grande masse du Fonds de dotation à la décentralisation et du Fonds d'Equipement des collectivités locales au titre de l'année 2018 ont été examinés puis adoptés.