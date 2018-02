Sénégal: Présidentielle 2019 - La CCR/France réaffirme son engagement à réélire Macky Sall

Pour se faire, « ayant compris leur rôle dans les prochains dispositifs de reconquête des suffrages des Sénégalais », ils sont déjà « en ordre de bataille pour une réélection, dès le premier tour, de Son Excellence Macky Sall ». Non sans appeler toutes les forces « à s'unir autour de la vision du président Macky Sall et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, l'émergence du Sénégal », conclut le texte.

Les cadres ont abordé la vie du parti en France, en particulier la réunion de remobilisation de la Coordination Apr de l'Essonne du 21 janvier 2018 ainsi que les deux meetings organisés respectivement par la présidente du mouvement des femmes à Paris et le comité de pilotage des femmes à Compiègne, qui se sont tenus en même temps que la rencontre des cadres. Une occasion, pour la Ccr France de « réaffirmer son engagement auprès de Son Excellence Macky Sall et sa disponibilité pour accompagner toutes les structures du parti vers la campagne présidentielle de 2019 ».

Les membres de la Ccr France ont salué « le leadership du président Macky Sall et son initiative de parrainer la Conférence pour le financement du Partenariat mondial pour l'éducation qui a eu lieu la semaine dernière à Dakar. Selon le communiqué publié, la Ccr/France, considérant que « l'éducation reste une priorité pour le Sénégal », déplore les intentions exprimées par une certaine opposition, « de ternir, par des manifestations, ce grand moment de coopération mondiale qui s'est tenu dans notre pays autour d'une cause unanimement reconnue comme un droit humain vital et un facteur essentiel de développement humain, social et économique d'un pays ».

