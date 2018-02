Ce qui constitue l'exception sénégalaise en matière de dialogue islamo-chrétien a également été largement abordé par l'abbé Bernard Deba Boiro. Suite aux récents évènements de Bofa Bayote, avec une tuerie qui a fait quatorze morts, le religieux et tous les fidèles présents ont prié pour la consolidation de la paix et l'installation définitive de celle-ci dans cette partie sud du pays dont tous les signaux de développement sont au vert. Pour le curé de la paroisse, on aura une paix définitive qu'avec la participation de tout le monde, surtout celle des populations des zones de conflit qui seront les premières à en bénéficier. Comme chaque année, une communauté est choisie comme marraine. Cette fois-ci, ce sont les Sérères. Ils ont montré plusieurs facettes de leur riche culture, au grand bonheur des fidèles, mais aussi des autorités administratives et municipales de Sédhiou.

