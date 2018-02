Sénégal: Le ministère dément tout achat de trains en Indonésie

« Pas de décision d'achat de trains par le Sénégal en Indonésie ». C'est en ces termes que le ministère Délégué en charge du Développement du réseau ferroviaire a démenti, dans un communiqué, l'information relayée dans la presse selon laquelle le gouvernement aurait l'intention d'acquérir du matériel roulant ferroviaire en provenance d'Indonésie.

Cependant, le ministère a précisé qu'il a bien reçu l'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal qui était accompagné de représentants de l'entreprise indonésienne de matériels ferroviaires PT.Inka.

A la suite de cette audience, le ministre Abdou Ndéné Sall, cité dans le communiqué, a promis de transmettre les offres de cette entreprise à Dakar-Bamako-ferroviaire et d'en rendre compte au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. « A aucun moment, il n'a été question d'une quelconque décision d'achat de matériel roulant par le Sénégal », souligne le document. Le communiqué précise que l'acquisition de matériels ferroviaires par l'État obéit à des procédures spécifiques, nécessitant l'approbation préalable du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et l'instruction du dossier par les services du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, en accord avec les orientations définies par les plus hautes autorités.