Sénégal: Adieu Hamidou !

Ah oui, tu as osé lui demander comment mourir en paix alors que lui-même est parmi les vivants. Tu as paradoxalement assimilé la recette. Adieu !

De nos contorsions intellectuelles sortaient des analogies entre la morphologie du conte et la dialectique ternaire comme grille de lecture des idéologies et des religions.

C'est parce que nous avons affaire à un monde des vivants, comme le disait la Grande Royale, que Hamidou et moi abordions les mythes eschatologiques avec beaucoup de passion. Nous partions du Royaume d'enfance de Senghor. Ne plus se rappeler quand c'était. Confondre l'enfance et l'Eden comme si un pont de douceur les reliait.

