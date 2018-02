Tunisie: Sous le signe de l'amitié et de l'excellence...

Des danses qui portent des mouvements inspirés des histoires et légendes qui se racontaient parmi le peuple. Des costumes pittoresques, des parures magnifiques et de la poésie : voilà les ingrédients de ce spectacle proposé par cette Troupe qui a été fondée en 1974 et, qui, comptant des danseurs, des chanteurs et des acrobates virtuoses, suscite l'admiration des spectateurs lors de ses représentations nationales et internationales.

La troupe fête le nouvel an et le printemps et présente son spectacle pour la première fois, en Tunisie. Il s'agit de la plus grande fête traditionnelle chinoise. Fête agricole à l'origine, fête du Printemps, les paysans profitaient de ce moment de l'année pour émettre des vœux pour une bonne récolte. Fixée la deuxième lune après le solstice d'hiver, elle fait partie d'un cycle de 12 années (12 rameaux terrestres), chacune correspondant à un animal.

Comme la plupart des fêtes traditionnelles chinoises, le nouvel an ou la fête du printemps tire son origine des activités agricoles. Dans les temps anciens, quand les cultivateurs recueillant une récolte abondante, ils organisaient des réjouissances publiques. Lors des désastres naturels, ils faisaient des sacrifices aux dieux et aux ancêtres pour solliciter leur bonne grâce. Les variations saisonnières du climat, telles que la floraison printanière et la vive clarté de la lune en automne, soulevaient aussi en eux le désir d'avoir de beaux jours.

Les tableaux présentés tour à tour puisent dans cette culture chinoise, l'imaginaire collectif et la poésie. Les danseurs et les danseuses aux costumes multicolores et chatoyants défilent sur scène, effectuant une série de mouvements, tout en charme et en finesse. Les membres de la troupe ont offert aux heureux spectateurs présents une fête aux couleurs locales de la province chinoise. Le public a été captivé par des spectacles pleins de tendresse. Les jolis tableaux alliant finesse des mouvements et beauté des costumes, des couleurs et des broderies défilent tour à tour.

Ensuite, les musiciens prennent place sur la scène. Et une parfaite symbiose s'établit entre les sons des cordes des instruments traditionnels chinois tels que le Erhu et le Shamisen et les guitares acoustiques et les percussions. Dès la première note, la voix de la chanteuse part, pure, douce et forte à la fois, puisant dans un héritage musical multi-millénaire, gérant sa grande complexité avec beaucoup d'aisance et de charisme.

Les spectacles d'acrobaties féminines ou masculines nous détournent de la réalité des corps, des dimensions et des perspectives. Leur performance déclenche à chaque fois émotion et émerveillement. Leurs lignes sont à la fois celles des beaux danseurs classiques et des sportifs râblés à la souplesse étonnante. Tout cela est montré avec une grande finesse.

On est à la fois amusés et charmés, touchés souvent et étonnés toujours par la performance ahurissante de chacun des artistes. Un beau spectacle et une belle célébration assurément. Le public a été conquis!