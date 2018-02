Tunisie: CA-Ahmed Khalil - L'impasse

L'Espérance Sportive de Tunis s'envolera cet après-midi pour la capitale mauritanienne, Nouakchott, à bord d'un vol régulier. Elle sera opposée à Concorde, le champion de Mauritanie où évolue l'attaquant Ismaïl Diakité (ex-Club Sportif de Hammam-Lif et Avenir Sportif de La Marsa). Notons, enfin, que la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre de la rencontre de l'Espérance Sportive de Tunis au premier tour de la Ligue des champions. Le match face à l'ASAC Concorde aura lieu sous la direction de l'arbitre algérien, Nabil Boukhalfa. Cette rencontre du premier tour aller aura lieu ce samedi en Mauritanie et débutera à 17h00.

Khaled Ben Yahia a donc conduit hier sa première séance à la tête de l'Espérance Sportive de Tunis. Sollicité par son club d'origine, il abandonne le Stade Gabésien sur une frustrante élimination en Coupe de Tunisie contre... l'Etoile Sportive d'El Alaâ, un club amateur, aux penalties après avoir mené (2-0). L'ancien coach de la Stayda, Maher Kanzari, pourrait revenir au club pour succéder à Ben Yahia. Et en plus de Maher Kanzari, Mohamed Kouki, qui vient de se séparer du Stade Tunisien, est pressenti pour prendre la relève de Khaled Ben Yahia à la tête du Stade Gabésien.

Rien ne va plus à la Jeunesse Sportive de Kairouan. Récemment, les joueurs ont refusé de s'entraîner en attendant le versement de leurs salaires. Cette situation, insoutenable, a poussé le coach, Jalel Kadri, et tout le staff technique à présenter leurs démissions. Ce week-end, la JSK doit affronter l'US Monastir dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1.

