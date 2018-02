Tunisie: Le stambeli au gré du jour !

Le projet «Dendri stambeli fusion» est le fruit de longues années de recherche et l'aboutissement de son parcours professionnel.

Le spectacle présente une fusion originale de deux genres musicaux. Du plus profond du rituel stambeli, le «Dabdabou» (Etape rituelle rythmique), et la formation la plus connue «Gombri et Chkachak» (chant, rythme et danse) constitueront le noyau de ce projet.

Feront partie de ce spectacle les musiciens Mohamed Khachnaoui à la Batterie et au chant, Salah Yenna au Gombri, à la gambra et au chant, Belhassen Mihoub aux Chkachak et au chant, Sahbi Ben Moustfa à la guitare et à la basse, Aymen Ben Attia à la guitare et Wajdi Riahi au clavier.

Un concert qui vaut le détour !