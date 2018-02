Tunisie: Hommage à notre patrimoine culturel

L'exposition, qui a été inaugurée le 4 février, réunit, entres autres, des œuvres d'Ammar Farhat, Ibrahim Dhahak, Ali Bellagha, Noureddine Khayachi, Mahmoud Shili, Omar Nagdi , Ali Ben Salem, Farid Belkehia, qui a déjà exposé au Violon bleu, ainsi que Rafik El Kamel, artiste de la galerie.

Des œuvres produites durant les meilleures périodes de ces artistes, c'est-à-dire autour et à partir des années 60 et 70. Chacun d'eux, loin du conformisme de «L'école de Tunis», s'était ouvert à d'autres tendances artistiques.

Cette même période fut celle de l'effervescence de l'art contemporain en Occident.

Nos artistes ont ainsi suivi la tendance et loin de se contenter, pour certains ! De prendre le train en marche, ils ont su inscrire des «faires» propres à eux, interpeller, que ce soit dans le fond ou dans la forme et ouvrir le champ de réflexions.

«Les contemporains du passé» propose d'exceptionnelles œuvres de notre patrimoine artistiques et culturelles, et rend visible et accessible au public des œuvres que l'on voudrait voir souvent dans nos galeries. Le public pourra ainsi découvrir des dessins, aquarelles et autres peintures de Ammar Farhat, Turki, Ali Ben Salem (une exquise nature morte) et d'autres encore, des œuvres qui ont été exposées en Tunisie et ailleurs dans le monde. L'exposition se poursuit jusqu'au 4 mars et vaut vraiment le détour.