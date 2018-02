Tunisie: La coopération tuniso-qatarie au concret

Le projet en question est situé à l'entrée du gouvernorat de Zaghouan distant de 25 km du gouvernorat de Tunis sur une superficie totale de 10 hectares, dont un espace couvert de 1.221 m2. Ce centre pilote a été réalisé par le Fonds qatari pour le développement (QFFD) pour un coût total estimé à 2.596.800 millions de dinars. Il va abriter la société mutuelle des éleveurs d'escargots qui va exploiter le bâtiment ainsi que les équipements disponibles.

Appui et soutien qataris à la Tunisie

De nouveaux postes d'emploi seront créés avec une capacité d'accueil préliminaire de 70 travailleurs directs dans l'usine, en plus de 60 éleveurs et 300 ouvriers agricoles. Lors de son intervention, l'ambassadeur du Qatar a indiqué que «cet appui à la Tunisie traduit les bonnes relations établies entre les deux peuples tunisien et qatari depuis des années. Cette réalisation reflète également la coopération parfaite entre les dirigeants des deux pays». L'orateur a ajouté que le prince Cheikh Temime Ben Hamad Al Thani a toujours exprimé sa volonté de fournir le soutien nécessaire au peuple tunisien à travers l'exécution de plusieurs dispositions d'ordre économique.

D'où la participation du Fonds d'amitié qatari et du Fonds qatari pour le développement dans la réalisation des projets en Tunisie. Ce nouveau projet entre dans le cadre de la consolidation du travail collectif entre les agriculteurs qui sont encouragés à le constituer des sociétés mutuelles, le but étant d'améliorer leur rendement et de promouvoir l'investissement agricole privé. Le projet vise à conserver et valoriser les produits agricoles en leur attribuant une valeur ajoutée grâce à l'utilsiation de méthodes modernes pour la transformation et le conditionnement en vue de satisfaire les exigences du marché et les demandes des consommateurs.