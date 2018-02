Tunisie: L'agenda des Aigles de Carthage

La Fédération tunisienne de football a communiqué les dates des matches amicaux que jouera l'équipe nationale, dans le cadre des préparatifs au Mondial 2018 qui se tiendra en Russie. A noter que les Aigles de Carthage effectueront un stage à Verbier en Suisse d'une durée de onze jours, du 25 mai au 5 juin. Par ailleurs, et outre les trois tests déjà programmés, deux autres rencontres amicales auront lieu lors de la période allant du 28 mai au 5 juin.

La Fédération tunisienne de football a également indiqué que tous les matches amicaux de la sélection tunisienne seront retransmis en Tunisie par la Télévision nationale.

Le programme

-23 mars : Rencontre face à l'Iran au stade de Radès

-27 mars : Rencontre face au Costa Rica au stade Allianz Arena à Nice (France).

-9 juin : Rencontre face à l'Espagne au stade Krasnodar en Russie.

Annulation des deux stages consacrés aux joueurs locaux

Par ailleurs, et après consultation entre le président de la Fédération tunisienne de football et le sélectionneur tunisien Nabil Maâloul, il a été décidé d'apporter des changements sur le programme de la préparation de la sélection nationale avant la Coupe du monde 2018. Les deux hommes ont ainsi décidé d'annuler les stages de préparation prévus aux mois de février et mars pour les joueurs locaux en raison du départ cet hiver de plusieurs joueurs tunisiens vers des championnats étrangers.

Ce stage sera remplacé entre le 19 et 21 février, le 23 et 25 avril, 30 avril et 2 mai, par des regroupements consacrés aux gardiens de but locaux susceptibles de porter le maillot national.