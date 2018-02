Tunisie: C'est aussi une question de choix !

On a alors une équipe qui a du potentiel, et qui s'articule autour de Malek Jaziri accompagné de Mansouri, Chargui, Dougaz et Ghorbel.

Quatre joueurs qui n'ont pas les mêmes qualités, le même vécu, mais qui ont un point commun. Ils évoluent avec un plan de carrière «modeste» où on n'a pas mis le grand paquet. Pour gagner en coupe Davis, il y a un profil bien déterminé de joueurs, mais aussi de préparation et de choix. Il faut beaucoup de moyens financiers pour que le joueur s'investisse à fond dans sa carrière et arrive à se concentrer sur la coupe Davis. Pour la FTT, la coupe Davis est sa responsabilité et l'épreuve qu'elle doit bien gérer. A-t-on fait les bons choix? A-t-on bien lu le cours des matches surtout en double?

A-t-on réussi à bien motiver les 4 joueurs autres que Jaziri? En tout cas, ce n'était pas très convaincant comme gestion de coupe Davis. Mais le problème est encore plus général : on a besoin depuis des années de deux choses : une approche «intelligente» pour l'élite qui cherche à bien soutenir Dougaz, Chargui, Mansouri et les autres joueurs qui risquent de se perdre comme les précédents. Et on a aussi besoin d'un vrai «boss» technique qui a une longue expérience et qui peut préparer une compétition telle que la coupe Davis. Ce n'est pas sorcier, mais c'est surtout coûteux. On ne peut plus compter, comme on l'a dit, sur Malek Jaziri qui nous garantit chaque fois deux victoires en simple. Il faut dès maintenant penser à la relève, et Dieu sait combien ça prend de temps et d'effort pour trouver un autre Malek Jaziri.

Se concentrer...

Le match d'appui contre l'Estonie aura finalement lieu en Estonie. Il y aura beaucoup de pression sur les épaules de nos représentants. Et franchement, cette équipe de Tunisie mérite au moins de rester au Groupe 1. La défaite contre la Finlande doit être oubliée mais bien analysée. Et les leçons ne manquent pas, à l'image du double où la paire Mansouri-Ghorbel n'était pas franchement le meilleur choix possible. Il faudra penser à stabiliser une paire complémentaire, jeune et qui doit jouer le maximum de matches d'ici avril.

Ce n'est pas quelque chose d'inespéré ni d'impossible. Seulement, il faudra bien choisir et surtout rester dans l'intérêt sportif. Deux mois, ce n'est pas une longue période pour préparer le match de l'Estonie. La concentration, la diligence et le bon œil de technicien sont indispensables pour réussir.