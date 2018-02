Tunisie: Aussitôt arrivé, aussitôt embarqué...

Par ailleurs, le nouvel entraîneur a carte blanche pour choisir les membres de son staff technique. Et c'est normal pour un technicien dont on exige beaucoup, outre qu'il prend le train en marche.

Cette fois-ci, on n'attendra pas longtemps pour savoir si le technicien embauché a ou non le profil de l'emploi. En ce sens, une victoire devant l'ASAC Concorde accorderait de l'immunité à Khaled Ben Yahia.

Quand on sait que la Ligue des champions est le vœu le plus cher pour Hamdi Meddeb et que c'est le principal objectif qu'il fixe pour tout entraîneur qu'il embauche, la confrontation contre l'équipe mauritanienne de l'ASAC ne peut mieux tomber pour Khaled Ben Yahia.

Par le passé, Khaled Ben Yahia a dirigé l'équipe senior de football de l'EST à trois reprises. Une première fois lors de la saison 1996/1997au terme de laquelle il a remporté le titre de champion de Tunisie. Une deuxième fois lors de la saison 2005/2006 quand il a raflé le doublé Coupe-Championnat de Tunisie. Mais la troisième fois n'était pas glorieuse. Il a pris en main l'équipe au début de la saison 2015/2016 où il a hérité d'une équipe en mauvaise posture qui venait de perdre en match d'ouverture du championnat et fraîchement éliminée en Ligue des champions. Malgré ses bons résultats, il fut remercié après la phase aller pour être remplacé par José De Moraïs.

Le successeur de Kebaïer n'a pas perdu de temps non plus. Khaled Ben Yahia a dirigé hier après-midi sa première séance d'entraînement à la tête de l'équipe senior de football. L'enfant du club fait donc son come-back trois ans après.

