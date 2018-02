Tunisie: SS Zarzouna-EGS Gafsa - Match des extrêmes

La Ligue 2 nous réserve demain des plateaux de choix avec des explications cruciales pour la maintien et pour les places d'accessit. Gafsa, le leader, se déplace chez la lanterne rouge, Zarzouna.

A cinq points du second rélégable, l'ASA, la Stir est quelque peu larguée dans le magma des profondeurs du classement. Pratiquement réléguée, Zarzouna a non seulement mis un pied en L3, mais elle ne semble pas en mesure d'inquiéter le leader gafsien. Avantage aux visiteurs quoique les nordistes soient capables d'un baroud d'honneur. Le dauphin d'EGSG, l'UST, sera quant à lui sur du velours dans son fief face à l'ASK, un club qui n'arrive pas à décoller et qui se morfond dans le ventre mou du classement. Kasserine est-il capable de freiner les ardeurs de Tataouine?

Réponse demain. L'ESHS, à son tour, ne perd pas espoir. S'il enchaîne sur une bonne série, L'ESHS peut recoller au groupe de tête. Encore faut-il se défaire de Korba, un adversaire situé dans le rétroviseur de Hammam-Sousse, à deux longueurs de ce dernier. Quel rendement de l'ASM à Sfax face au SRS ? Là, tout dépendra de la forme de Youssef Mouihbi, l'homme fort du moment. Ce faisant, si l'ASM développe son jeu comme récemment, il sera difficile à manier. Coriace par moments, le SRS pourrait se hisser à hauteur des banlieusards s'il vient à bout de ces derniers. Enfin, volets mal-classés, l'OCK et l'ASA devront en découdre pour sauver leur peau.

Les Verts sur des charbons ardents

Dans le groupe B, le CSHL jouera son va-tout. Il croisera le fer avec les insulaires de Djerba, lanterne rouge de la poule B.

S'il veut accrocher une place pour le wagon du play-off, le CSHL doit gagner et enchaîner. Volet hautes sphères, Jendouba reçoit l'OB. Les Béjaois vont mieux depuis peu. Ils ne sont plus à la traîne en dépit d'un retrait de points pénalisant en début de parcours. Quant à Jendouba, 3e au classement, il reste sous la menace de Sidi Bouzid (4e à une longueur de Jendouba Sport). C'est dire combien les Nordistes doivent garder la distance et donc gagner face aux Cigognes. Chebba, surprenant dauphin, reçoit Soliman, un club inconstant. Avantage au CSC. Le SAMB, leader du groupe, devra quant à lui se méfier des «3S», un club capable de faire vaciller les meilleurs. A l'épreuve du déplacement, Menzel Bourguiba devra éviter tout relâchement s'il ne veut pas s'exposer à terme au retour de ses dauphins. Enfin, l'OSB pourrait se hisser sur le podium s'il vient à bout du SCBA. Match palpitant en perspective.

Le programme

Groupe A

AS Ariana - OC Kerkennah

SS Zarzouna - EGS Gafsa

ES Hammam-Sousse - CS Korba

Sfax RS - AS Marsa

US Tataouine - AS Kasserine

Groupe B

CS Hammam-Lif - AS Djerba

Jendouba Sport - Olympique de Béja

CS Chebba - AS Soliman

Stade Sfaxien - SA Menzel Bourguiba

Olympique Sidi Bouzid - SC Ben Arous

Classement

Groupe A Pts

1- El Gaouafel S. Gafsa 30

2- US Tataouine 29

3- Avenir S. Marsa 27

4- Sfax Railways Sports 24

5- A. Sportif Kasserine 22

6- E. S. Hammam-Sousse 20

7- C. Sportif de Korba 18

8- O.C. Kerkennah 16

9- Association S. Ariana 13

10- S. Sportive de Zarzouna 8

Groupe B Pts

1- S.A. Menzel Bourguiba 25

2- CS Chebba 23

3- Jendouba Sport 22

4- O. Sidi Bouzid 21

- Club S. Hammam-Lif 21

6- AS Soliman 19

7- SC Ben Arous 17

- Stade Sportif Sfaxien 17

9- Olympique de Béja 16

10- A. Sportive de Djerba 15

Ajouté le : 08-02-2018