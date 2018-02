Tunisie: Non à la discrimination face à l'emploi

Respectivement titulaires d'un magistère en italien et d'une licence fondamentale en anglais, ils sont au chômage depuis 2011. Les deux personnes souffrent d'un handicap lié à un déficit visuel. Dès lors, leur marginalisation prolongée et la discrimination dont ils ont fait l'objet à plusieurs reprises lors d'entretiens pour l'obtention d'un poste d'emploi les a poussés à entamer une grève de la faim d'autant plus que la loi les protège. «L'Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination. Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures garantissant sa pleine intégration». Et de poursuivre : «C'est un dialogue de sourds qui s'est installé avec les autorités officielles qui n'ont pas tenu leurs promesses qui sont de garantir un travail aux personnes porteuses de handicap. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'entamer une grève de la faim». Sachant leurs droits protégés par la loi, les deux protestataires n'en démordent pas. «Nos droits sont garantis par la circulaire de 2005. Pourtant, nous sommes au chômage et nous ne bénéficions d'aucune couverture sociale».

